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Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bir süredir parti kuracağı konuşulan İstanbul Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile konuştu. Saymaz, Sarıgül'ün TDH için bugün yola çıkacağını yazdı.
 27 Ekim 2020 09:00
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Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor

Sarıgül'ün Demokratik Sol Parti'ye (DSP) sunmak için istifa dilekçesini hazırladığını aktaran Saymaz, "Liderliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirmek için yola çıkacak. TDH'nin kurucular kurulu yarın Sarıgül başkanlığında toplanarak, haritasını belirleyecek. Ardından Sarıgül, yedi bölgeyi gezip mitingler yapacak" ifadelerini kullandı.

TDH'nin genel sekreterliğini eski CHP Milletvekili Hasan Aydın'ın üstlendiği, en az 44 şehirde yönetimlerin belirlendiği; İstanbul için mli müşavir Yusuf Polat'ın seçildiği; Ankara'da genel merkez binasının tutulduğu ve parti program ile tüzüğünün hazırlandığı bilgisini paylaşan Saymaz, TDH'nin sloganının da "Çare var" olacağını kaydetti.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları şöyle:

Bugün ne yapacaksınız?

Bizim için son derece önemli bir gün. Şunun için önemli: Milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak, kalplerimizin bütün Türkiye için atacağı bir yolculuğa çıkmak üzere TDH'deki binlerce insanımızın çağrısı var. O çağrıyı incelemek ve Türkiye'yi dolaşmak üzere, yıllardan beri düşüncelerini taşımaktan büyük mutluluk duyduğum DSP'den ayrılacağım. Bu bir istifa değil, bir uğurlanma, barışa bir kanat çırpma. TDH şu an ülkemizin yüzde 70'inde, 44 şehirde çağrı yapıyor. İstifadan sonra Türkiye'de dolaşacağım. Nedir, ne değildir, göreceğim. Türkiye ne diyor, bakacağım.

Türkiye ne diyor?

Türkiye diyor ki; muhalefet yorgun, iktidarın heyecanı bitti. İktidar 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ülkenin sıkıntıları var. Ama muhalefet yerinde sayıyor. Oylarını yükseltemiyor. O nedenle herkesi kucaklayacak yeni bir yapı ve enerjiye ihtiyaç var.

TDH sosyal demokrat bir parti mi olacak?

İnsanların sağcıydı, solcuydu veya etnik kökenlere göre ayrılmasını istemiyoruz. Bu görüşlerin heyecanı bitmiştir. İnsanları o'cu bu'cu diye ayırmaya gerek yok. Üretimi destekleyen, emeğin yanında olan, Cumhuriyetimiz ve Atatürk'ümüzün ilkelerini geliştirip güçlendirecek, evrensel hukuk değerlerine uyacak, bayrağı ve toprağından ayrılmayacak, kadın erkek eşitliğine saygı gösterecek demokratik kitle partisine ihtiyaç var. "İnsanım" diyen herkesle beraber olan bir yapıya ihtiyaç var.

Gürsel Tekin, Cumhur İttifakı'na katılacağınızı iddia ediyor. Ne diyorsunuz?

Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz, TDH'nin görüşleri olur. Onları vakti, saati geldiği zaman yetkili kurullarımızda açıklarız.

Cumhur İttifakı ile yakınlığınız var mı?

Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağına partimizin kurulları karar verecek.

Kapalı değilsiniz.

Biz bu konuların konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Çok ayıp. Şu an bunu konuşacak noktada değiliz. Ayrıca iktidar iyi şeyler yapmış olsa parti kurmamıza gerek yok ki. Parti niye kuruyoruz o zaman, iktidar çok iyi şeyler yapıyorsa? Böyle bir şey yok! Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, dış politikasının doğru olmadığını, ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığını, giderek yalnızlaştığını ve evrensel hukuktan uzaklaştığını gördüğümüz için siyasal hareket kuruyoruz.

Muharrem İnce ile temasınız var mı?

Biz çok farklı bir hareketiz. Türkiye'yi değiştirmeye, dönüştürmeye geliyoruz. Bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Dar bir hareket değiliz. Muhteşem bir çalışma yapacağız.

Neden CHP'de şansınızı denemediniz?

CHP ile görüşlerimiz son derece farklı. CHP'de ilerleyen bir yapı yok. Partimizin tüzüğü açıklandığı zaman farklılıkları göreceksiniz ve bize hak vereceksiniz. Tüzüğümüz olağanüstü farklı ve herkesin ders alacağı bir tüzük. Türkiye'nin en demokratik partisi gelecek.

'Bir bölen' olmakla suçlanabilirsiniz.

Bir partinin oyu yüzde 20-22, iktidar partisinin oyu 45-46'larda oluyor. 1-2 puan fark olsa doğru. Bunu yapmamak için 2010'da TDH'yi partileştirmedik. CHP yeni bir rüzgar aldığı için yolu açtık ama açtığımız yolda yeteri kadar yürüyüp tek başına iktidar olamadılar. İktidar olamayınca yeni bir yol açmak lazım. Yeni bir yol bulmak lazım. Yeni yol, TDH'dir.
Sözcü
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