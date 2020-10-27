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İzmir'de otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya otomobilin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
|27 Ekim 2020 09:08
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.'ya çarptı.
Fatma A. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı. Fatma A., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatma A. yolun karşısına geçerken hızlı gelen otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Fatma A. metrelerce havalanıyor. Polis, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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