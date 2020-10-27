İzmir'de otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada

POMEM EĞİTİM SONU SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN ÖNEMLİ KARAR Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan aday, eğitim sonu sözlü sınavında başarısız sayılmıştır. Danıştay, sözlü sınavın nesnel olarak yapıldığı ve yargısal denetim için aranan bütün koşulları sağladığını belirtmiştir. Bir üye ise, nesnel bir değerlendirme imkanı içermeyen sözlü sınavın yazılı sınavın etkisini ortadan kaldırdığına dikkat çekerek, karara muhalif kalmıştır.