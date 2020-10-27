Kronik hasta olan güvenlik görevlisinin görevine belediye son verdi
|27 Ekim 2020 09:10
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) güvenlik görevlisi olarak çalışan kronik böbrek yetmezliği hastası Uğur Yaman (30) pandemi döneminde başvurduğu devlet hastanesinden "Çalıştırılmaması uygundur" raporu alınca kendini kapıda buldu.
Güvenlik müdürü A.C.B., raporun sahte olduğunu ileri sürerek Yaman'ın iş akdini fesh etti. Kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının ödenmeyeceği, 15 günlük ihbar süresini geçirdiği için bir de tazminat ödemesi gerektiği, aksi taktirde iş başı yapması gerektiği açıklandı. Üstelik sahte rapor gerekçesiyle Yaman hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığa başvuran Uğur Yaman'ın raporunun gerçek olduğu, raporu veren doktorun başka bir devlet hastanesinde görevli olduğu belirlendi. Yaman, kendisini mağdur eden belediye yetkililerinden şikayetçi oldu. SABAH'ın ulaştığı Uğur Yaman, "A.C.B. raporum olmasına rağmen benim çalışmamı istedi ve çalışamaz durumda olmama rağmen çalıştırdılar. Bir süre sonra açığa alındım ve çıkışım verildi" diye konuştu.
Yaman'ın avukatları da bu suç duyurusunun kötü niyetli olduğunu belirterek, "Müvekkilimizin tedavisi Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi'nde yapılmış olup tüm raporlama ve tedavi süreci resmi olarak kayıt altında gerçekleşmiştir. Bahse konu şirket, mesnetsiz suç isnadıyla Yaman'ı hakkı olan tazminat ve haklarından mahrum etmeye çalışmıştır" dedi.
Dilek Yaman Demir
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