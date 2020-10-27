Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
|27 Ekim 2020 09:15
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sözde öğrenci sorumlusu ile mesleklerinden ihraç edilmiş polis, öğretmen, astsubayın da olduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte örgüt üyelerinin hücre evi olarak kullandığı belirtilen 5 adrese yönelik sabaha karşı Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon başlatıldı.
Eski polis olduğu öğrenilen bir zanlının bulunduğu eve giden polislere kapıyı açan kadın, eşinin evde olmadığını ifade etti.
Çatı katında arama yapan Özel Harekat ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde buldu.
Cep telefonunun olmadığını belirten zanlı, yatak dolabının üstünde bulunan telefonu açmasını isteyen polislere, şifreyi bilmediğini söyledi.
Ayrıca, eski öğretmen kadın zanlı da başka bir evin kilerinde yakalandı.
Dijital materyallerin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan, bazıları örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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