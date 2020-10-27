Koronavirüs aşısında bir gerçek daha ortaya çıktı! Virüsü öldürmüyor.
|27 Ekim 2020 09:34
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ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüse karşı şu anda geliştirilen aşıların, virüsü tamamen yok etmeyi değil, bu virüsün yol açtığı hastalıkların öldürücü semptomlarını engellemeye yönelik olduğunu söyledi.
Yahoo Finance tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Fauci, ABD'de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında 4 adayın önde gittiğini belirtirken, "Ancak aşı salgına nihai bir çözüm değim. Çünkü şu anda geliştirmelerde odaklanılan konu virüsün toptan öldürmekten çok ortaya çıkan semptomları engellemek" dedi.
Fauci, "Eğer insanlar enfekte olur ise, onların hasta olmalarını engellemeliyiz ve eğer hasta olmalarını engellersek, onların ciddi şekilde hasta olmalarını da engellemiş oluruz" diye konuştu.
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