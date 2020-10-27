Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen 7 adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde bazı dükkan ve dairelerin kaçak muayenehane olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, söz konusu kaçak muayenehanelerin 7 farklı adreste bulunduğunu belirledi.

Sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslerin yakınlarında hazırlıklarını tamamlayan ekipler, eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda muayenehanelerin branşlarına göre poliklinik gibi hizmet verdiği görüldü.

Baskın yapılan adreslerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve diş kliniği, çocuk sağlığı, kadın doğum gibi branşlarda yetkisi olmayan kişilerce muayene yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken, 5 bin 650 adet tıbbi ilaç ile çok sayıda tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve kozmetik ürün ele geçirildi.