Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
|27 Ekim 2020 09:51
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2020
Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6z9drsbVja
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkent'te ByLock operasyonunda 4 kişi yakalandı
27 Ekim 2020 11:41
|Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi tutuklandı
27 Ekim 2020 11:34
|'Kobani soruşturması' devam ediyor...27 gözaltı kararı
27 Ekim 2020 11:32
|Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
27 Ekim 2020 11:04
|Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi
27 Ekim 2020 10:23
|Ankara'da DEAŞ operasyonu: 29 Ekim ve 10 Kasım'da eylem yapacaklardı
27 Ekim 2020 10:16
|8 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
27 Ekim 2020 09:53
|Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
27 Ekim 2020 09:15
|İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
27 Ekim 2020 08:39
|FETÖ'de iç kargaşa: ABD imamı örgütü böldü
27 Ekim 2020 06:10