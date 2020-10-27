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Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, İstanbul'da artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 27 Ekim 2020 09:54
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Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ten İstanbullulara kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki koronavürüs vakalarının, Türkiye'nin yüzde 40'ını oluşturduğunu söyledi. Bakan Koca, alarm durumuna geçilen İstanbul'da çalışmalarını sürdürürken, yarın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, İstanbul'daki vaka artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"O ESKİ GÜNLERE YAKLAŞIYORUZ"

Öztürk, "İstanbul, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, vakaların yüzde 40'ını kapsıyor. O eski günlere yaklaşıyoruz. Ağırlıklı olarak, Türkiye nüfusunun dörtte biri ama vakaların ise neredeyse yarısını oluşturur duruma geldi. Bu şuna işaret ediyor; İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'nin diğer illerine göre daha risk altında. Yani, sağlam görülen bir kişiyle temas ettiğimizde bulaş riski bu hastalığın daha az görüldüğü bir ile göre en az 2 kat fazla"

"ŞU AN İSTANBUL, 4-5 KİŞİDEN FAZLASININ OTURUP BİR YERDE YEMEK YEMESİNE UYGUN SAYILARDA DEĞİL"

Öztürk, şunları söyledi:

"Şu an İstanbul, 4-5 kişiden fazlasının oturup bir yerde yemek yemesine uygun sayılarda değil. 10'lu, 20'li 30'lu rakamlarda değil. Evlerdeki toplantıları elden geldiğince erteleyelim ama yapmak zorundaysak kısa süreli, havalandırılan bir ortamda, 10 kişiyi geçmeyecek şekilde yapmalıyız"
Anadolu Ajansı
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