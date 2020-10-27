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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 azalışla 1.140,96 puandan başladı.
 27 Ekim 2020 10:03
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,49 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.140,96 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,68 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile gıda, içecek oldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.

Kovid-19 vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirler, ekonominin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükselmesine neden oldu.

Azalan küresel risk iştahı ile dünya borsalarına paralel satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, dün yüzde 3,88 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.144,45 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin öne çıktığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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