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Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı

Dijital materyallerin incelenmesi gibi çok önemli görevleri üstlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin yürüttüğü soruşturma nedeniyle görev yeri değiştirildi. Müfettişler 3 polis memurunu görevden uzaklaştırırken, şube müdürünün ise göre, yerini değiştirdi, polis okulunda görevlendirdi.
 27 Ekim 2020 10:20
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Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı

Dijital materyallerin incelenmesi gibi çok önemli görevleri üstlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin yürüttüğü soruşturma nedeniyle görev yeri değiştirildi.

Müfettiş ön incelemesinde "bazı raporların sahte olarak düzenlendiği, birçok iş ve işlemde usulsüzlük olduğu, aldırılan malzemeler konusunda ise yanlı hareket edildiği" tespit edildi. Ayrıca iddiaya göre, şubenin ihtiyaçlarının giderilmesi için kayyım atanan FETÖ'ye ait şirketlerden bağışlanan milyonlarca lira anlaşmalı şirketler üzerinden faturalandırılıp harcandı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın 6 Ağustos 2020 tarihli yazısı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yönelik bir inceleme başlattı. İnceleme devam ederken Mülkiye Müfettişleri, "bazı belgelerin sahte olarak düzenlendiği, birçok iş ve işlemde usulsüzlük yapıldığı ve aldırılan malzemeler konusunda yanlı hareket edildiği" hususlarını tespit etti.

PARALI İNCELEME

Müfettişler 3 polis memurunu görevden uzaklaştırırken, şube müdürünün ise göre, yerini değiştirdi, polis okulunda görevlendirdi.

Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre ise mahkemelerin ve savcılıkların inceleme yapılması için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen materyaller bazen aylarca, bazen yıllarca bekletildiği için soruşturma ve kovuşturmalar bir türlü tamamlanamadı. Bu incelemenin şubedeki memurlara adli bilirkişi sıfatıyla para karşılığında yaptırılması sonucunda ise dijital materyaller derhal hazırlanmaktaydı. Adli bilirkişilik ile hızlıca incelemeyi tamamlayan polis memurlarının ise 750 bin TL ile 2 milyon TL arasında para kazandıkları ve bu parayı kendi aralarında bölüştükleri konusunun müfettişlerce incelenecek konular arasında yer aldığı öğrenildi.

PARALAR HARCANDI

Ayrıca şube ihtiyaçlarının karşılanması için kayyım atanan FETÖ'ye ait şirketlerden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne milyonlarca lira bağış yapıldığı, bu paraların ise anlaşmalı şirketler üzerinden faturalandırılarak harcandığı iddia edildi. ABD'den getirilen cihazların ise açığa alınan polislerden İ.K'nin ortak olduğu şirket üzerinden faturalandırıldığı iddia edildi. Görevden uzaklaştırılan polis memuru İ.K'nin, cihaz alım ve faturalandırma işlerini yürüttüğü öğrenildi.

USULSÜZ EVRAK DÜZENLENDİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul'daki FETÖ soruşturmalarında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi konusunda büyük bir görev üstlenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yönelik böyle bir soruşturma yürütülmesi dikkat çekti. Müfettişlerin ön incelemeye göre, "Birçok belgenin sahte düzenlendiği" tespiti ise FETÖ ve diğer terör örgütü dosyalarında sahte ya da usulsüz evrak düzenlendi mi sorusunu akıllara getirdi.
Cumhuriyet
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