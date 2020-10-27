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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Başvurularının Alınması hakkında ÖSYM duyuru yayımladı.
 27 Ekim 2020 10:12
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2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

2020-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve 2020-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği), 12 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 27 Ekim - 05 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri

STS Diş Hekimliği: Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı


Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Memurlar.Net
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