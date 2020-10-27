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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 29 Ekim ve 10 Kasım'da eylem yapacaklardı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 29 Ekim ve 10 Kasım'da eylem yapacaklardı
 27 Ekim 2020 10:16
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Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım törenleri sırasında eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 DEAŞ'lı terörist iki ayrı operasyonda gözaltına alındı.
TRT
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