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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 790 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 790 bini geçti.
 27 Ekim 2020 10:21
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 790 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 164 bin 609 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 43 milyon 790 bin 543'e çıkarken, virüs saptanan 32 milyon 182 bin 737 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 443 bin 197 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 962 bin 783 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 231 bin 45 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 946 bin 429), Brezilya (5 milyon 411 bin 550), Rusya (1 milyon 531 bin 224), Fransa (1 milyon 165 bin 278), İspanya (1 milyon 156 bin 498), Arjantin (1 milyon 102 bin 301), Kolombiya (1 milyon 25 bin 52), Meksika (895 bin 326), İngiltere (894 bin 690), Peru (890 bin 574), Güney Afrika (716 bin 759), İran (574 bin 856), İtalya (542 bin 789), Şili (503 bin 598), Irak (455 bin 398), Almanya (450 bin 258), Bangladeş (400 bin 251), Endonezya (392 bin 934), Filipinler (371 bin 630), Türkiye (363 bin 999), Ukrayna (348 bin 924), Suudi Arabistan (344 bin 875), Belçika (333 bin 718), Pakistan (329 bin 375), İsrail (310 bin 851) ve Hollanda (301 bin 597). "

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (157 bin 451), Hindistan (119 bin 535), Meksika (89 bin 171), İngiltere (44 bin 998), İtalya (37 bin 479), İspanya (35 bin 31), Fransa (35 bin 18), Peru (34 bin 197), İran (32 bin 953), Kolombiya (30 bin 348), Arjantin (29 bin 301), Rusya (26 bin 269), Güney Afrika (19 bin 8), Şili (14 bin 3), Endonezya (13 bin 411), Ekvador (12 bin 573), Belçika (10 bin 899), Irak (10 bin 671) ve Almanya (10 bin 182)."
Anadolu Ajansı
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