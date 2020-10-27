Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi
Hatay'da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi
|27 Ekim 2020 10:23
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Hatay'da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait paramotor ele geçirildi.
"Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, kırsalda bir paramotor buldu.
Ele geçirilen paramotoru, 28 Eylül ve 10 Ekim'de Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a inen ve daha sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı bildirildi.
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