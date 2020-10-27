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Bir düğün tüm ilçeyi yaktı...35 kişi pozitif, 200 kişi karantinada!

Korona vakalarının en fazla arttığı kentlerden biri olan Denizli'de endişelendiren gelişmeler yaşanıyor. Kente bağlı Güney ilçesinde bir düğüne katılan 35 kişinin testi pozitif çıktı. 200 kişi karantinaya alındı.
 27 Ekim 2020 10:19
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Bir düğün tüm ilçeyi yaktı...35 kişi pozitif, 200 kişi karantinada!

Acıpayam ilçesinde ise '15 gün dışarı çıkmayın' çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta içinde aralarında Denizli'nin de bulunduğu 7 kentin sağlık müdürleri ile toplantı yaptı. Koca vaka sayıların artışına dikkat çekerek tedbirlerin artırılmasını istedi.

Kentte İl Pandemi Kurulu sigara içmenin maskeyi doğru şekilde kullanmaya engel olduğu gerekçesi ile yasak getirdi. Meydanlar, parklar ve sıraya girilmesi gereken yerler ile semt pazarlarında sigara içmek yasaklandı. Denizli polisi bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde maske kullanmayan 414 kişiye 372 bin lira para cezası uyguladı.

BİR HAFTA İÇİNDE YAŞANANLAR ENDİŞE YARATTI

Korona salgınının en fazla artış gösterdiği dördüncü kent olan Denizli'de son bir hafta içinde yaşanan gelişmeler ise endişeleri artırdı. Kentte pozitif vakaların sayısı süratle tırmanırken alınan tedbirler ve yapılan uyarılar kar etmedi.

AŞÇI POZİTİF ÇIKINCA

Pandemi hastanelerinden biri olan Denizli Devlet Hastanesi'ne yemek veren şirkette bir aşçının testi pozitif çıktı. Aşçının mesai arkadaşları taramadan geçirildi. Şirket çalışanları arasında pozitif vaka sayısı önce 7'ye çıktı. Personelin büyük çoğunluğunun belirti göstermediği tedbir amaçlı yapılan testle olayın ortaya çıktığı belirtildi. Şirkette görevli 30'a yakın personel evlerinde karantinaya alındı.

ACIPAYAM'DA NOTER KAPANDI

Acıpayam ilçesinde noterde görevli personel test yaptırınca pozitif olduğu ortaya çıktı. Pozitif personel ile aynı ortamda çalışan herkes önlem amacı ile evlerinde karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan personel tedavi altına alındı. Noter faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

BİR DÜĞÜN İLÇEYİ YAKTI

Güney ilçesinde P. F. ve M.A. çiftinin kına gecesi bağ evinin bahçesinde yapıldı. İddialara göre düğün için bir saat izin alındı. Sürenin dolmasının ardından düğün kutlamalarına bağ evinin içinde devam edildi. Bu sırada tespit edilemeyen bir taşıyıcı davetlilerin büyük bölümüne hastalığı bulaştırdı. Düğüne katılan 35 kişinin testi pozitif çıkarken ilçede 200'ün üzerinde kişinin karantinaya alındığı ileri sürüldü.

SARAYKÖY'DE KARANTİNA SAYISI 474

Son haftalarda pozitif vaka sayısının süratle arttığı Sarayköy ilçesinde karantinaya alınan hasta sayısının 474 olduğu belirtildi. İlçe merkezinde 105 kişinin, köylerinde ise 109 kişinin corona pozitif oldukları iddia ediliyor. Sarayköy'de daha önce 4 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ 17 KİŞİ CORONA OLDU

Acıpayam'da 90 yaşındaki B.Ö. ve 86 yaşındaki M.Ö. corona nedeniyle hayatını kaybetti. Filyasyon ekibi 17 kişinin temaslı olduğunu belirledi. Bu kişilerin testi de pozitif çıktı. Sevindik Mahallesi'nde market işleten 40 yaşındaki Ö.Ü. corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

15 GÜN SOKAĞA ÇIKMAYIN ÇAĞRISI YAPTI

Acıpayam'ın Ak parti'li Belediye Başkanı Hulusi Şevkan vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları çağrısı yaptı. Şevkan Haziran ayındaki sokağa çıkma sınırlaması tedbirleri ile salgının kontrol altına alındığını hatırlatarak şunları kaydetti:

* Vakalar hızla artmaya başladı. Mecbur olmadıkça evden çıkmayın. Havaların soğuması ile birlikte vakalardaki artış maalesef çok korkutucu.

* 15 gün boyunca lütfen tekrar kendimizi evimizde izole ederek çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Anne baba ve çocuklarımızı düşünelim.

* Elbette esnaf ve sanatkarımızın zor durumda kalmasını istemiyoruz. Ama önce sağlığımız önemli. Bunun bilincinde olarak tedbirli bir şekilde tekrar işlerimize devam edelim.

KORONA BAŞKANA DA BULAŞTI

Denizlili süper lig hakemi Ümit Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuhan Veli Akyol corona virüsü salgınına yakalandı ve evlerinde karantinaya alındı. Akyol'un şoförü, sekreteri ve aileleri de karantinaya alındı.
Sözcü
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