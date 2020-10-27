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Eren Erdem'in kazandığı davayı istinaf bozmuştu, Yargıtay nihai kararı verdi

CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in Burhan Kuzu hakkında açtığı tazminat davası temyize gittiği Yargıtay'da red kararı çıktı
 27 Ekim 2020 10:26
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Eren Erdem'in kazandığı davayı istinaf bozmuştu, Yargıtay nihai kararı verdi

CHP eski Milletvekili Eren Erdem'in Burhan Kuzu hakkında açtığı tazminat davası temyize gittiği Yargıtay'da red kararı çıktı.

Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu'ya manevi Tazminat davası açan Eren Erdem tazminat kazanmış fakat istinaf mahkemesinde bu karar bozulmuştu. Eren erdem bu karara karşı Yargıtay'a temyize gitti. Yargıtay'dan da red cevabı aldı.
İhlas Haber Ajansı
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