'Kobani soruşturması' devam ediyor...27 gözaltı kararı

Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 27 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelinde "Kobani olayları" olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticileri, gençlik, kadın ve silahlı şehir yapılanmaları ile HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile terör örgütünün bazı basın yayın organları aracılığıyla halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, alınan tanık beyanları doğrultusunda, şiddet eylemlerinde ve meydana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu, bir kısmı örgütten kadro eğitimi aldığı, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görevlerde bulunduğu ve olaylar sırasında Kandil-Türkiye arasında kuryelik yaptığı anlaşılan 27 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, Ankara merkezli 7 ilde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanamayan 24 şüpheliden 19'unun PKK/KCK'nın dağ kadrosunda, 5'inin ise yurt içinde olduğu tespit edildi.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Başsavcılık, firari şüpheliler için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunacak.