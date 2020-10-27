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'Şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımları destekliyoruz'

Bakan Varank: Türkiye'nin her tarafında sanayi ve teknolojiye yapılan yatırımların yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak, turizm, tarım gibi farklı alanlardaki projeleri destekliyoruz
 27 Ekim 2020 10:33
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'Şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımları destekliyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın en önemli ajandalarından birinin yerel kalkınmayı desteklemek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her tarafında sanayi ve teknolojiye yapılan yatırımların yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak, turizm, tarım gibi farklı alanlardaki projeleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, Bakanlık koordinasyonunda faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) desteğiyle gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılan Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden biri olan Denizli'deki Laodikya Kilisesi ve Laodikya Batı Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Varank'a, Laodikya ziyaretinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Varank, Bakanlığın en önemli ajandalarından birinin yerel kalkınmayı desteklemek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajanslarıyla bölgelerin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere destek veriyoruz. Laodikya'da bundan önce bir kilisenin restorasyonuna destek vermiştik. Restorasyondan sonra antik kentin ziyaretçi sayısı, 40 binden 200 bine çıktı. Bundan sonraki dönemde de GEKA ve Denizli Büyükşehir Belediyemizle bu muhteşem antik kentteki diğer yapıları ortaya çıkarmak için projelere destek vereceğiz."

Varank, burada önemli bir antik tiyatronun kazı çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, "Anadolu, antik tiyatrolar yönünden çok zengin. Anadolu medeniyetlerinin bu kadar zengin olması, bunun da turizm anlamında büyük katkılar sağlamasını önemsiyoruz. Türkiye'nin her tarafında sanayi ve teknolojiye yapılan yatırımların yanında şehirlerin potansiyelini ortaya çıkaracak, turizm, tarım gibi farklı alanlardaki projeleri destekliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Denizli'yi sanayi şehri olmanın yanında turizmin en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- 2 önemli yapı gün yüzüne çıkarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla'nın kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten GEKA, 2013'ten bu yana sağladığı desteklerle Laodikya'daki 2 önemli yapıyı gün yüzüne çıkarttı.

GEKA'nın "Alternatif Turizm Mali Destek Programı" kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Dünya Mirası Laodikya Uyanıyor" projesine verdiği destekle Anadolu'nun 7'nci kilisesi olarak bilinen Laodikya Kilisesi'nin çatı projesi tamamlandı.

Söz konusu proje, 2016'da EUROPA NOSTRA jüri özel ödülüne layık görüldü. Çatı projesiyle kilisenin sürekli ziyarete açık hale gelmesi sağlandı. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün kazı çalışmalarını yürüttüğü yaklaşık 1 milyon 150 bin liralık projenin 750 bin liralık kısmı GEKA tarafından üstlenildi.

- 4 milyon liralık yatırımın önü açıldı

Ajansın, Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ile hazırladığı "Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor" projesiyle de kentte bulunan amfi tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. 2 milyon 800 bin liralık proje bütçesinin 1 milyon 900 bin lirası GEKA tarafından karşılandı, 4 milyon liralık yatırımın da önü açıldı.

- İnanç turizmi açısından önemli

İncil'de adı geçen 7 kiliseden birine ev sahipliği yapan Laodikya, Hıristiyan dünyası tarafından kutsal hac merkezi olarak kabul ediliyor. İnanç turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip antik kentte farklı Hıristiyan gruplar tarafından ayin düzenleniyor.
Anadolu Ajansı
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