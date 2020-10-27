Gümrük malları nedir?

Gümrük malları gümrük ihalelerinden açık arttırma teklif usulü ile alınan gümrüğe takılmış ürünlerdir. Bu ürünlerin içerisinde birçok farklı ürünler olabiliyor. Kaçak yollardan ülkeye sokulmak istenen, fatura kesilmeyen gibi farklı şekiller de yasal olmayan ürünlerin ülkemize sokulması esnasında yakalanan ve el koyulan ürünlerdir. Gümrük malları hacizli ürünler midir diye çok fazla soru etrafta dolaşmaktadır, gümrük malları hacizli ürünler değildir belirttiğimiz gibi ülkeye kaçak yollar ile yasa dışı yollardan sokulmak istenen ürünlerdir.

Belki de birçoğumuzun içeriğini çok fazla bilmediği fakat sürekli etrafımızdan, televizyonlardan, gazetelerden duyduğumuz bir kelimedir. Gümrük ihalelerinden birçok farklı ürün alabilmemiz mümkündür. Fakat bilmemiz gereken çok önemi bir konu vardır, ihalelere girildiğinde iyice anlayıp araştırıp gireceğimiz ihale de hangi ürünlerin olduğunu ve detaylarını incelememiz gerekmektedir. Aksi halde sonucu çok ciddi sıkıntılara sebep olabilmektedir. Bazen gözden kaçan ufak bir detay ciddi sonuçlar doğurabilir. Alacağınız ihale de işinize yaramayan kimyevi maddeler, tonlarca ip, kumaş vs. gibi perakende de satamayacağınız ürünler olabilir. Belki ip, kumaş farklı kişilerin ticaretini yaptığı ürünler olabilir evet ama siz perakendeciyseniz bu ürünleri elinizden çıkarmanız zor olabilir. Ayrıca diğer önemli konu da alacağınız ürünlerde kırık, çatlak, deformasyon, kullanımı süresi geçme gibi durumlar da olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmanız gerekmektedir..

Gümrük malları nereden satın alınır?

Gümrük malları nereden nasıl alınır, bazı gümrük ürünleri satan mağazalar olduğu gibi online satış yapan web siteleri de var. Bunlardan bir tanesi de www.gumrukmallarisatisi.com bu sitede sadece gümrükten alınan ihale ürünleri bulunmuyor, farklı firmaların düzenlediği ihalelere de girmektedir. Küçük ev aletleri, takı, saat, gözlük, bebek ürünleri, kozmetik parfüm gibi outlet tester parfüm satışları da yapılmaktadır. Müşterilerine ücretsiz kargo, kapıda ödeme, 6 taksit ile ödeme imkanı yanı sıra online ödemeler de sepette %10 indirim imkanı da sunuyor. Ayrıca tüm ürünler için 15 gün içinde koşulsuz iade yapılabiliyor kargo ücretleri de firmadan kaynaklı durumlardan firma tarafından karşılanıyor..