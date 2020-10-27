Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Haberi, ünlü oyuncunun kızı Zeynep Karagöz sosyal medyada duyurdu.
|27 Ekim 2020 10:48
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Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:
"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."
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