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Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Haberi, ünlü oyuncunun kızı Zeynep Karagöz sosyal medyada duyurdu.
 27 Ekim 2020 10:48
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Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."
DHA
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