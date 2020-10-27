Atölyeye giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki tamir atölyesine girdi. Bu sırada sohbet eden 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ani refleks gösterip kaçarak ölümden kurtulan Süleyman Aztekin (23), ''Verilmiş sadakamız varmış, Allah bizi korudu'' dedi.

Kaza, önceki gün Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Barkal Kavşağı'nda meydana geldi. Şefik Güzel yönetimindeki 33 NT 20 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tamir atölyesine girerek, önce kamyonete ardından tamirde olan polis aracına çarparak durabildi. Kazada, atölyede araçlarını tamir ettirmek için bekleyen 3 kişi, ani refleks gösterip kaçarak, üzerlerine gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Olayda hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Süleyman Aztekin (23),''Biz buraya arabamızı tamire getirmiştik. Arabamızı almaya geldiğimizde o esnada arabanın fren sesini duyup kaçmaya başladık. Nasıl olduğunu biz bile anlayamadık. Çok şükür can kaybı olmadı. Can havliyle kaçtık. O anki refleksle donup kalabilirdik. O anki durumu anlatmam mümkün değil. Allah kurtardı bizi. Verilmiş sadakamız varmış'' diye konuştu.