1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atölyeye giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Atölyeye giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu: Verilmiş sadakamız varmış
 27 Ekim 2020 10:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki tamir atölyesine girdi. Bu sırada sohbet eden 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ani refleks gösterip kaçarak ölümden kurtulan Süleyman Aztekin (23), ''Verilmiş sadakamız varmış, Allah bizi korudu'' dedi.

Kaza, önceki gün Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Barkal Kavşağı'nda meydana geldi. Şefik Güzel yönetimindeki 33 NT 20 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tamir atölyesine girerek, önce kamyonete ardından tamirde olan polis aracına çarparak durabildi. Kazada, atölyede araçlarını tamir ettirmek için bekleyen 3 kişi, ani refleks gösterip kaçarak, üzerlerine gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Olayda hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Süleyman Aztekin (23),''Biz buraya arabamızı tamire getirmiştik. Arabamızı almaya geldiğimizde o esnada arabanın fren sesini duyup kaçmaya başladık. Nasıl olduğunu biz bile anlayamadık. Çok şükür can kaybı olmadı. Can havliyle kaçtık. O anki refleksle donup kalabilirdik. O anki durumu anlatmam mümkün değil. Allah kurtardı bizi. Verilmiş sadakamız varmış'' diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk hava sahasını 9 ayda 785 bin 240 uçak kullandı
27 Ekim 2020 11:33		 Koronayı yenen doktor: İlk 5 günü hatırlamıyorum
27 Ekim 2020 11:21
Yerli ve milli laser silahı, modern pentatlonu ileriye taşıyacak
27 Ekim 2020 11:06		 O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
27 Ekim 2020 11:00
Mahmutpaşa'da esnafı, turisti, yerlisi, genci, yaşlısı maskesiz geziyor
27 Ekim 2020 10:52		 Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
27 Ekim 2020 10:48
Prof. Dr. Şener'den 'iki maske takın' tavsiyesi
27 Ekim 2020 10:30		 Bir düğün tüm ilçeyi yaktı...35 kişi pozitif, 200 kişi karantinada!
27 Ekim 2020 10:19
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
27 Ekim 2020 10:02		 Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
27 Ekim 2020 09:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:41 - Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü11:41 - Başkent'te ByLock operasyonunda 4 kişi yakalandı11:38 - Nevşehir'de elma ağacından düşen kişi öldü11:35 - Türk Telekom istihdam süreçlerini online'a taşıdı11:34 - Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi tutuklandı11:34 - Ahmet Kural hakkında 'taksirle yaralamadan' dava
11:33 - Türk hava sahasını 9 ayda 785 bin 240 uçak kullandı11:32 - 'Kobani soruşturması' devam ediyor...27 gözaltı kararı11:30 - KPSS ortaöğretim sınavına kalan süre11:23 - Trafiğe 9 ayda 736 bin 543 aracın kaydı yapıldı11:21 - Koronayı yenen doktor: İlk 5 günü hatırlamıyorum11:14 - Gram altın 498 lira seviyelerinde
11:11 - Antalya'daki PTT şubesini soyan sanığın rahat tavırları kamerada11:10 - Drone tehdidine karşı İlter kalkanı11:06 - Yerli ve milli laser silahı, modern pentatlonu ileriye taşıyacak11:04 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı11:01 - Bahçeli: Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık onurudur
11:00 - O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor
Bitmeyen dert dolar! 8 lirayı da geçti, peki şimdi ne olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rumpelstiltskin 1
kizir 1
bana ne 2
gezmek 1
işmar etmek 7
eprimek 2
Sekans 1
Japoncada nasıl okunur 3
Rüzgar bizi süpürecek 1
İlginç isimler 2
SON İLANLAR
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam