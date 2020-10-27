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Üniversitenin sözleşmeli personel alım ilanı hem mevzuata hem de pandemi koşullarına aykırı!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanında düzeltilmesi gereken üç husus var.
 27 Ekim 2020 11:00
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Üniversitenin sözleşmeli personel alım ilanı hem mevzuata hem de pandemi koşullarına aykırı!

2018 yılında yeni kuruluş sürecine başlayan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de 1 Programcı, 1 Destek Personeli ve 1 Büro Personeli pozisyonu yayımlanmıştır.

İlanı incelediğimizde gerek mevzuata gerekse pandemi koşullarına aykırı üç husus bulunduğu görülmektedir. Bunlardan kısaca bahsedelim.

Büro personeli alanındaki pozisyon için "Meslek liselerin Motor bölümü mezunu olup, "Motor Bakım Onarım", "Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi", "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" belgelerine sahip olmak." şartı aranmıştır. Burada belirlenen şartların "Büro Personeli" görevleriyle ilgisi bulunmamaktadır. Üniversite "Destek Elemanı" alanına uyan bir şartı "Büro Personeli" olarak ilan etmiştir. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da belirtilen görev tanımlarına açıkça aykırı olduğu için düzeltilmesi şarttır.

İlana başvuracaklar için "Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." açıklaması yer almıştır. Pandemi koşulları o kadar tedbire rağmen azalacağı ümit edilirken, son günlerde giderek yükselmeye başlamıştır. Durum böyle olunca kişilerin 81 ilden Gaziantep'e şahsen başvuru için gelmesi son derece abestir. Elektronik imkan yok ise en azından posta yoluyla müracaatın önü açılmalıdır.

Son olarak, 2020-KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim 2020 tarihi itibarıyla açıklanmıştır. İlgili yükseköğretim kurumu ise 2018 KPSS puanlarını esas almak suretiyle 20 Ekim 2020 günü kadroları ilan etmiştir. Söz konusu sonuçların açıklanması ile birlikte ilanda bu yönde de bir güncelleme ihtiyacı doğduğu düşünülmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin sözleşmeli personel alımına dair vermiş olduğu ilanı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ı ve açıklanan KPSS sonuçlarını dikkate almak suretiyle yeniden değerlendirmesinde fayda bulunmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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