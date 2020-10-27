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'Korumalı iş yerleri'ne geçen yıl 577 bin lira ödenek aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Geçen yıl her bir engelli için ödenen 720 liralık aylık tutarı bu yıl 763 liraya yükselttik"
 27 Ekim 2020 10:54
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'Korumalı iş yerleri'ne geçen yıl 577 bin lira ödenek aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "korumalı iş yeri" modeli ile geçen yıl iş yerlerine 577 bin lira ödenek aktardıklarını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, engellilerin ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak onları işe yerleştirmek ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlayacak istihdam modellerini yaygınlaştırmak için özel sektör ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

Özellikle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı iş yerlerine ödenek aktardıklarını vurgulayan Selçuk, "Geçen yıl her bir engelli için ödenen 720 liralık aylık tutarı bu yıl 763 liraya yükselttik. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından korumalı iş yerlerine 2019 yılında 577 bin lira ödenek aktardık." ifadelerini kullandı.

- "Korumalı iş yeri" nedir?

Korumalı iş yeri; iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor.

Korumalı iş yerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı iş yerinde belirtilen özelliklere sahip en az 8 engellinin çalışması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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