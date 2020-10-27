Defterdarlık uzmanlık yönetmeliğinde hangi maddeler değişti?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğini bütünüyle değiştirdi.
|27 Ekim 2020 10:53
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğini bütünüyle değiştirdi. Yönetmeliğin karşılaştırmalı madde cetveli için tıklayınız. (Dosya Word olup, linke sağ tıklayıp farklı kaydet yapınız)
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