Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

TIP DÜNYASI ENDİŞELİ: BÖYLE GİDERSE MEMLEKETTE CERRAH KALMAZ Tıp mezunları bu yıl uzmanlık için beyin cerrahisi ve jinekolojiyi neredeyse hiç tercih etmedi, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisi ise alt sıralara düştü. Uzmanlara göre cerrahinin tercih edilmemesinde performans sistemi, uzun nöbetler, hekime şiddet ve açılan tazminat davaları gibi nedenler etkili.