Yerli ve milli laser silahı, modern pentatlonu ileriye taşıyacak

- Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanı Veli Ozan Çakır, yerli ve milli laser silahının modern pentatlonu ileriye taşıyacağını belirterek, "2020 yılı bitmeden yerli ve milli laser silah ve hedefinin üretimini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada dünyada modern pentatlon sporunda kullanılan laser silah ve hedeflerini Çekya ve Finlandiya'nın ürettiğini dile getiren Veli Ozan Çakır, TMPF'nin bu alanda söz sahibi olmak için yola çıktığını ve uluslararası federasyonun tanıdığı ürün standartlarında yerli ve milli laser silahı ve hedefi üreten ve hatta bu ürünü dışarıya ihraç eden üçüncü bir ülke olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Uluslararası federasyonun kabul ettiği standartların döviz kuru ve gümrük vergisi nedeniyle ürünün fiyatına etki ettiği laser silahı ve hedefinin sporcular için çok pahalıya geldiğine dikkati çeken Çakır, "Türkiye'deki modern pentatlon sporcularının bu ekipmanları edinmeleri gerçekten zor. Modern pentatlonda beş farklı branşın yapıldığını ve branşların ekipmanlarının da pahalı. Biz milli sporcularımızı, olimpik sporcularımızı, TOHM sporcularımızı destekliyoruz. Özellikle eskrim ve binicilik anlamında ekipmanlarını biz sağlıyoruz. Hem antrenmanlarında hem de dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası ve açık şampiyonalara giderken ekipman desteği veriyoruz. Ancak modern pentatlona başlayan sporcular, kendi ekipmanlarını kendileri temin ediyorlar. Bu da onlar için maddi bir yük." diye konuştu.

Yerli ve milli laser silah ve hedefinin sporcu havuzunu genişletmek için önemli olacağını aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Bu projedeki esas motivasyonumuzu da bu sağlıyor. Hem sporcuların ekonomisine katkı sunacak, hem de sporcu havuzumuzu büyütecek. Laser silah ve hedef, bizim branşımıza özel ekipmanlar. Bunlar olmadan modern pentatlon sporunun kitleselleşmesi mümkün olmaz. Yerli ve milli laser silah ve hedefleri, bu malzemeleri sporcularımız açısından erişebilir kılacak. Yerli ve milli laser silahı, modern pentatlonu ileriye taşıyacak. Yerli ve milli laser silah ve hedefi üretme projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Sanayi İşbirliği Protokolü' çerçevesinde yapılan, yerli sanayimizi desteklemek adına geliştirilen bir çalışma. Sürece katkı sunan paydaşlarımızla birlikte önemli yol aldık. Şu anda üretim aşamasına geçmek üzereyiz. 2020 yılı bitmeden yerli ve milli laser silah ve hedefinin üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Bu süreçte her iki bakanlığımıza katkıları için minnettarız."

- "Modern pentatlon ile tanışan kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Yerli ve milli laser silah ve hedefinin üretilmesinin ardından sporcuların kullanımı için illere dağıtılacağını söyleyen Veli Ozan Çakır, "Ekipman edinmeyi kolaylaştırmakla modern pentatlon ile tanışan kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Performans sporcularına, modern pentatlona yeni başlayacaklara ve master sporculara malzeme ulaştırarak modern pentatlonu kitleselleştirmeyi istediklerini dile getiren Çakır, "Herkes beşli modern pentatlon yapamayabilir. Ancak alt disiplinlerimizden laser run, biathle, triathle gibi alt branşlarımızı da tanımalarını ve bu branşlara da yönelmelerini amaçlıyoruz. Çünkü insanlar, modern pentatlonu tanıdıkları zaman kendilerini, çevrelerini, çocuklarını bu spora yönlendireceklerdir. Biz de bu sayede hem modern pentatlonun tanınmasını sağlayacağız, hem de sporcu havuzumuzu ve etki alanımızı genişletmiş olacağız." diye konuştu.

Olimpik branşlar içinde modern pentatlonun az tanınan dallarından biri olduğunu ifade eder Çakır, "Tanıtım anlamındaki bu eksikliğimizi, modern pentatlon sporunu her yere götürmekle giderebiliriz. Yerli ve milli laser silahı ve hedefi, bu sorunun giderilmesi ve modern pentatlon sporunun tanınması noktasında önemli bir çözümü de beraberinde getirecek." değerlendirmesini yaptı.

"İlk hedef, en yüksek katılımla Tokyo Olimpiyatları"

Çakır, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına, bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş sayıda bir katılımla gitmeyi hedefledimlerini söyledi.

Bugüne kadar modern pentatlon tarihinde Türkiye'yi temsil eden tek sporcunun 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan İlke Özyüksel olduğunu hatırlatan Çakır, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2021 yılına ertelediği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na, bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş sayıda bir katılımla gitmeye yönelik hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatlarına İlke Özyüksel'in dışında İpek Akşin, Buğra Ünal, Arda Selçuk gibi diğer milli pentatletlerimizle de katılmak için çalıştıklarını vurgulayan Çakır, "Bu hedeflerin ötesinde Tokyo'dan ülkemize madalya getirmeyi de hedefliyoruz. Sporcularımızın performanslarına baktığımızda bunun son derece gerçekçi bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Umarım, modern pentatlon olarak en yüksek katılımla Tokyo'ya gideriz ve madalya ile döneriz." diyerek sözlerini tamamladı.