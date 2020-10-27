Antalya'daki PTT şubesini soyan sanığın rahat tavırları kamerada
|27 Ekim 2020 11:11
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- Antalya'da, kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT şubesinden bıçak zoruyla soygun yapıp kaçan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı hakkında, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki PTT şubesinde 30 Eylül'de kadın görevliyi bıçakla tehdit ederek 7 bin lira çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Okan C. hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
Olayın ayrıntılarına yer verilen iddianamede, sanığın çevredeki PTT şubelerini gezdiği, Sütçüler Caddesi'ndeki şubeyi soymaya karar verdiği belirtildi.
Sanığın tanınmamak için boya lekeli kıyafetler giyip, şapka taktığı belirtilen iddianamede, Okan C'nin yanında getirdiği kutunun içine bıçağı koyarak şubeye girdiği, daha sonra çıkardığı bıçağı doğrultup "kasayı aç" diyerek görevliyi tehdit ettiği kaydedildi.
Kasadaki 7 bin lirayı kutuya koyduğu sırada sanığın şube görevlisine "Abla bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek aldığı paralarla kaçtığı aktarılan iddianamede, PTT çalışanının ise bu sırada panik butonuna basarak polisi aradığı bildirildi.
İddianamede, çalınan paraların Okan C. tarafından harcandığı için bulunamadığı belirtildi.
Sanığın "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
- Sakin tavırları görüntülerde
Dava dosyasında güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak yer aldı.
Görüntülerde, elindeki kutuyla kargo gönderme bahanesiyle şubeye gelen Okan C'nin sakin ve rahat tavırlarıyla paraları kutuya doldurduktan sonra yürüyerek şubeden ayrılması dikkati çekiyor.
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