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Koronayı yenen doktor: İlk 5 günü hatırlamıyorum

Elazığ'da Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüp tekrar görevine dönen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "Çift maske, önlük, gözlük şeklinde kişisel koruyucu ekipmanlarımla korunarak hastalarıma bakıyordum ama yine de yakalandım.
 27 Ekim 2020 11:21
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Hastanede yatarak 10 günlük bir tedavi sürecim oldu, ilk 5 gününü hatırlamıyorum" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, yakalandığı Covid-19'u yenerek görevine başladı. Geçtiğimiz ay hastalığa yakalanan ve ilk 3 gün kendi hastanesinde, ardından durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak 10 gün tedavi gören Dr. Yalçınkaya, zor bir süreç geçirdi. Hastanede kaldığı süre içinde 5 gününü hatırlamayan Yalçınkaya, 20 gün boyunca derin nefes alamadığını, şu anda ise 1 kat merdiveni bile çıkmakta zorlandığını aktardı.

"HASTALARIN NE HİSSETİĞİNİ ÇOK İYİ ANLADIM"

Sürecin en başından bugüne kadar yoğun olarak Covid-19 hastalarına baktığını belirten Uzman Dr. Asena Serap Yalçıhkaya, "Çift maske, önlük, gözlük şeklinde kişisel koruyucu ekipmanlarımı koruyarak hastalarıma bakıyordum. Ama yine bende yakalandım. İlk etapta kas ağrıları ile başladı. O dönem ben Covid-19 olduğunu düşünmedim, yorgunluk olarak düşündüm. Ama annemde ve kardeşimde çıkınca test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Hastalığımın 5'inci gününde ciddi bir ateş ve sırt ağrısı yaşadım. Nefes almakta güçlük çektim. Hatta hastanede yatarak 10 günlük bir tedavi sürecim oldu. İlk 5 gününü hatırlamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı göremeyecek dereceye geldim. Ciddi bir psikolojik savaş da verdim. Zaten hastalarımla her zaman empati kurmuşumdur ama o dönemde hastaların ne hissettiğini çok iyi anladım" dedi.

"1 KAT MERDİVENDEN FAZLASINI ÇIKAMIYORUM"

Tedavi sürecini anlatan Dr. Yalçınkaya, "Halen daha konuşurken nefesim kesiliyor. Halen semptomlarım devam ediyor. 1 kat merdivenden fazlasını çıkamıyorum. O aldığınız hava tüm ciğerlerini yakıyor, onu gerçekten hissetim. 20 gün boyunca derin nefes aldığımı hatırlamıyorum." diye konuştu.

"KOŞMAYI ÖZLEDİM"

Maskenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Yüzde 70'lere varan koruyuculuk sağlıyor. Bunun yanında el hijyeni. Biraz daha sosyal ilişkileri kısıtlama noktasında dikkat etmeliyiz. Bir de Covid-19'un kimde nasıl bir bulgu yapacağı bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Çok farklı klinik tablolara yol açabiliyor. Kişisel bağışıklık ön planda. Kişisel bağışıklığımızı güçlendirmek adına doğal beslenmeyi, uyku düzenine ve hijyene dikkat etmeyi öneriyorum. Koşuyla ilgileniyordum ve yarışım vardı, katılamadım. Spor yapmayı özledim. Oğlumla ilgilenmeyi ve ona vakit ayırmayı çok özledim. 1 ay öncesine dönmek için her şeyimi verebilirim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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