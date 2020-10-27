Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|27 Ekim 2020 11:34
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Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Dün İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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