Uçurumun kenarında nikah kıydılar
|27 Ekim 2020 11:52
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Adana'da iş adamı Metehan Demirci ile doktor Merve Çiçek, "Torosların damı" olarak adlandılan Gülek Kalesi'nde nikah kıyma kararı aldı.
Çift, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'na hakim tepede bulunan ve uçurumun kenarında duruyormuş görüntüsü veren fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyan Gülek Kalesi'nde "Evet" diyerek dünya evine girdi.
Metehan Demirci, nişanlısına unutulmaz bir nikah anı yaşatmak istediğini ve bunun için de Gülek Kalesi'ni tercih ettiğini kaydetti.
Eşsiz manzara eşliğinde "evet" dediği için mutlu olduğunu ifade eden Demirci, "Pandemi döneminde yasaklar nedeniyle halay çekip oynayamasak da uçurumun kenarında kıyılan nikahımız hem heyecan dolu oldu. Eşim de bundan mutluluk duydu." diye konuştu.
Demirci, düğünlerinin 31 Ekim'de Adana'da yapılacağını söyledi.
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