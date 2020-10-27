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Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
 27 Ekim 2020 11:41
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Bodrum'da sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi öldü

Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Yelda D, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Yelda D. durumunun ağırlaşması üzerine Muğla'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Yelda D'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yelda D'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Anadolu Ajansı
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