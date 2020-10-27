İlkokul öğrencilerinin çektikleri kliple yaptıkları okul bahçesi isteği karşılık buldu
|27 Ekim 2020 12:14
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Ordu'da bir ilkokulun öğrencileri, "Hababam Sınıfı" filminden esinlenerek hazırladıkları kliple Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den okul bahçelerinin yenilenmesini istedi.
Haki Yener İlkokulu'nda bir grup öğrenci, okul bahçelerinin düzenlenerek daha rahat oynayabilecekleri alanın oluşması için klip çekmeye karar verdi.
Öğrenciler, "Hababam Sınıfı" filminin bazı sahne ve müziklerinden esinlenerek neşeli bir klip hazırladı.
Bu klip, okulun sosyal medya hesaplarından, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de etiketlenerek, "Haki Yener İlkokulu öğrencilerimizin çok değerli @mhilmiguler dedesi, bu tatlı öğrencilerimizin hayallerini gerçek yapar mısınız? (Not: Elçiye zeval olmazmış.)" ifadesiyle paylaşıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de sosyal medyadan klibi paylaşarak, "Sizleri bilmem ama ben yeni kuşağın hayranıyım. Böylesine tatlı bir isteği geri çevirmek ne mümkün." ifadelerini kullandı.
- Okulda incelemelerde bulunuldu
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, beraberinde teknik ekiple ziyaret ettiği Haki Yener İlkokulu bahçesinde incelemelerde bulundu.
Okul yöneticileri ve öğrencilerle de görüşen Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların Başkan Güler'e tiyatro şeklinde çok güzel bir mesaj yolladıklarını söyledi.
Bahçe zeminindeki parkede düşme durumlarının olabileceğini belirten Alp, "Bahçeye baktığımızda yeşillik eksiğini gördük. Park ve Bahçe birimiyle de görüşerek okula yeşillik kazandırmak adına çalışmalar yapacağız. Burası denizi de gören bir okulumuz. Manzarası güzel, çocuklarımız da güzel." dedi.
Alp, çocukların mesajını aldıklarını, çok kısa süre içinde burayı daha güzel hale getireceklerini kaydetti.
Okul müdürü Levent Özzengin ise 800 öğrencisi olan okulun bahçesinde çocukların eğlenerek mutlu olabileceği bir ortam oluşturmak istediklerini dile getirerek, öğrencilerin isteğine duyarlılık gösteren Başkan Güler'e teşekkür etti.
Öğrencilerden Azra Irmak Çetinkaya, özellikle 1. sınıf öğrencilerinin düştüklerinde daha çok canları acıdığını, bu nedenle yumuşak zemini olan oyun alanı istediklerini anlattı.
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