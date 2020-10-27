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GSYH'de gelecek yıl yüzde 5,8 büyüme bekleniyor

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Kovid-19 nedeniyle bir süredir ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının gerçekleşeceği beklentisiyle özellikle yurt içi talep artışı kaynaklı olarak GSYH büyümesinin 2021'de yüzde 5,8 olması öngörülüyor
 27 Ekim 2020 11:58
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GSYH'de gelecek yıl yüzde 5,8 büyüme bekleniyor

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının gerçekleşeceği beklentisiyle özellikle yurt içi talep artışı kaynaklı olarak gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin 2021'de yüzde 5,8 olacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgiye göre, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında açıklanan "yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi" yaklaşımı çerçevesinde öngörülen politika ve tedbirlerin gelecek yıl hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda makroekonomik dengelerin yeniden tesis edilmesi önceliklendirilerek, bu yeni dengenin üzerine inşa edilecek öncelikli reformlarla istihdam, teknoloji ve verimlilik odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışına odaklanılacak.

Salgın kaynaklı belirsizliklerin azalması, finansal koşullardaki iyileşmeye bağlı öngörülebilirliğin artması ile tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanma ve ertelenmiş tüketim ve yatırım harcamalarının canlanması GSYH büyümesine katkı verecek.

2021 yılında mal ve hizmet ihracatındaki artış ve yurt içi talepte genele yayılan toparlanma sonucu sanayi katma değerindeki büyümenin GSYH büyümesinin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Üretim ve ihracatla bağlantılı hizmet sektörlerindeki toparlanmaya ek olarak, salgın öncesi dönemde güçlü bir ivme yakalayan ancak salgından en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan turizmdeki toparlanmayla birlikte hizmetler sektörünün büyümeye yüksek bir katkı yapması öngörülüyor. 2021 yılında tarım sektörünün ise uzun dönem ortalamasının üzerinde katkı vereceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl yüzde 5,8 olması hedeflenen GSYH büyümesinin bir süredir ertelenmiş tüketim ve yatırım kararlarının gerçekleşeceği öngörüsüyle özellikle yurt içi talep artışı kaynaklı olması bekleniyor.

2021 yılında özel kesim tüketim harcamalarında yüzde 5,7 reel artış, kamu kesimi tüketim harcamalarında ise yüzde 2,2 reel azalış olacağı hesaplandı. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının yüzde 5,2, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 13,2 reel olarak artacağı öngörülürken, toplam sabit sermaye yatırım harcamalarının reel olarak yüzde 6,2 yükselmesi bekleniyor.

GSYH büyümesine, özel tüketim harcamalarının 3,6 puan, özel kesim sabit sermaye yatırım harcamalarının ise 1,1 puan katkı sağlayacağı, kamu tüketim harcamalarının 0,2 puan daraltıcı yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kamu kesimi sabit sermaye yatırım harcamalarının büyümeye katkısının 0,4 puan olması beklenirken, GSYH büyümesine net mal ve hizmet ihracatının katkısının 2 puanı bulması öngörülüyor.

- İşsizliğin yüzde 12,9'a gerilemesi bekleniyor

Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin ima ettiği yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 598 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 12,9'a gerileyeceği tahmin ediliyor. İş gücüne katılma oranının da toparlanması, 2021 yılında 1,6 puan artışla yüzde 51,2'ye ulaşması bekleniyor.

Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün sürdürülmesiyle mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaların hayata geçirilmesi hedefleri doğrultusunda atılacak adımlarla ekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Böylece tüketici enflasyonunun 2021 yıl sonunda yüzde 8'e indirilmesi hedefleniyor.

- İhracatta yüzde 10,9'luk artış beklentisi

YEP ile cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmenin sağlanması hedeflenirken, bu hedef kapsamında, küresel ticarette rekabetçi sektörlerin desteklenerek ihracatta sürdürülebilir artışın sağlanması, üretim kapasitesinin büyütülerek ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve turizm gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

2021 yılında, Kovid-19 salgını nedeniyle keskin düşüş yaşayan dış talebin kademeli olarak iyileşmesi ve seyahat hareketliliğinin yeniden başlamasıyla turizm gelirlerinin artması bekleniyor. Bunun da cari işlemler dengesinde iyileşme sağlaması üzerinde duruluyor.

Gelecek yıl ihracatın yüzde 10,9 artarak 184 milyar dolara, ithalatın yüzde 11,4 yükselerek 223,3 milyar dolara ulaşacağı ve böylece dış ticaret açığının 39,3 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı
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