2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Elvan, bütçe görüşmelerine yönelik usulün belirlenmesi için oylama yapılacağını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2021 yılı bütçesinin, "hiçbir açıklama yapılmadan, sahipsiz şekilde" Meclise sunulduğunu savunarak, "Şimdiye kadar konunun ilgilisi açıklama yapmadan bütçe sunulmadı. İlk kez böyle bir şey oluyor." dedi.

Bütçenin, 17 Ekim Cumartesi saat 24.00'e kadar sunulmak zorunda olduğunu hatırlatan Kuşoğlu, "O gün Meclise sunulduğuyla ilgili saat 21.54'te bir giriş kaydı var ancak saat 24.00'e kadar bekledik, böyle bir bilgi almadık. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin geleneklerine, usulüne aykırı bir durumdur." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da milletvekili danışmanlarının komisyon salonuna alınmasının engellendiğini dile getirerek, eleştirilerde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinin halka yansıması gerektiğini savunarak, görüşmelerin canlı yayınlanmasını talep etti.

Belli sivil toplum kuruluşlarının ve konfederasyonların da görüşmelere katılmasını isteyen Paylan, uzlaşılacak üçer sivil toplum kuruluşunu dinleyebileceklerini söyledi.

- "Atın sahibine göre kişnetiyorlar" tartışması

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmamasını eleştirerek, "Atın sahibi değişti, şimdi atın sahibine göre kişnetiyorlar. Dolayısıyla bizi dikkate almıyorlar." dedi.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, İYİ Parti'li Yılmaz'a, tepki gösterdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Sayın Yılmaz, bugüne kadar hangi bütçe canlı yayınlandı? Atın sahibi o zaman kimdi, şimdi kim?" sorularını yöneltti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Provokatörlük yapmayın, ahlaklı davranın." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "at" benzetmesine tepki göstererek, "Burada yaşı kemale ermiş biri bizi ata benzetti. Lügatinde başka kelime yok mu?" ifadesini kullandı.

- Bütçe görüşmeleri

Komisyonda, siyasi parti temsilcileri bütçe teklifi, kesinhesap teklifi ve Sayıştay raporları üzerinde görüşlerini açıklayacak.

Bütçenin tümü üzerinde bugün yapılacak görüşmelerde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine 20'şer dakika süre verilecek.

Kamu idarelerinin bütçelerinin görüşmelerinde ise komisyon üyesi milletvekillerine 10'ar, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine ise 5'er dakika süre tanınacak.

Görüşmelerin sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, soru ve eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.