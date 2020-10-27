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Motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç kız öldü
Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç kız, hayatını kaybetti.
|27 Ekim 2020 12:24
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Aleyna D. yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda Deniz Tezcan'ın (20) kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tezcan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç kızın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Tezcan'ın annesi Yeliz, kardeşi Ege ve yakınları gözyaşı döktü.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tezcan'ın cenazesinin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.
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