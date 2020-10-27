1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 futbolcusu koronavirüs olan Düzcespor'un maçı ertelendi

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da 16 futbolcu ve kulüp başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yarın oynanacak Bayrampaşaspor maçı ertelendi
 27 Ekim 2020 12:24
+Aa- Yazdır
16 futbolcusu koronavirüs olan Düzcespor'un maçı ertelendi

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da 16 futbolcu ve kulüp başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine yarın oynanacak Bayrampaşaspor maçı ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-lacivertli takımın rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ile 16 futbolcuda sonuçların pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbol kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların ise tedavilerine başlandı."

Başkan Kapoğlu da yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede aranıza yeniden dönmek dileğimle. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetiminin, takımın yarın ligde oynayacağı Bayrampaşaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaatta bulanacağı aktarıldı.

- Bayrampaşaspor maçı ertelendi

Açıklamada, "28 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Bayrampaşaspor-Düzcespor karşılaşması futbolcularımızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka oynama sayısının altına düştüğü için TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, lige Denizlispor galibiyetiyle döndü
26 Ekim 2020 22:37		 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oluyor
26 Ekim 2020 17:42
Fenerbahçe ikinci yarıda işi bitirdi, 4 gol var
25 Ekim 2020 20:55		 Altay SK'de 24'ü futbolcu, 34 kişinin testi pozitif çıktı
24 Ekim 2020 23:32
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 128. randevu
24 Ekim 2020 17:56		 Üç Süper Lig takımında koronavirüs vakaları tespit edildi
23 Ekim 2020 16:59
Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı
23 Ekim 2020 16:13		 Sivasspor'un 3 golü, 3 puan için yetmedi
22 Ekim 2020 23:57
İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
22 Ekim 2020 21:28		 Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirelecek
22 Ekim 2020 20:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:34 - Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek13:28 - Çatıya çıkan çocuk yürekleri ağza getirdi13:23 - PKK'lı teröristlerin Amanoslar'a uzanan 'paramotor oyunu' bozuldu13:18 - Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelilerinden biri 'infazcı' çıktı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
13:09 - Eğitimde 2021 yılı hedefleri belirlendi13:06 - Aşıda amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmek13:04 - FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 22 İKM gözaltında13:01 - Bahçeli: Hele bir çıksınlar sokağa, görürler Hanya'yı Konya'yı12:58 - Terör örgütü PKK'nın izi Amanoslar'dan silindi12:56 - Mevlit Kandili yarın idrak edilecek
12:48 - Tarım arazilerini hobi bahçesi için satanlara hapis cezası geliyor12:45 - Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 99 ev karantinaya alındı12:45 - Tüm polislere, kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verilecek12:31 - Hatay İskenderun'da orman yangını12:28 - 'TOGG, mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor'
12:26 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
Gün ortasında dolardan yeni zirve: 8,16 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ertuğrul sağlam 1
Ünsiyet 1
genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım 1
gezmek 1
Sekans 1
naim süleymanoğlu 4
Zünun 1
ingilizceden komik çeviri hataları 3
mutluluğun resmi 3
pilavı iyi yapan her yemeği iyi yapar 5
SON İLANLAR
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam