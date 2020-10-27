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Hatay İskenderun'da orman yangını
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
|27 Ekim 2020 12:31
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