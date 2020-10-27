1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüm polislere, kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm emniyet personeline 81 ilde, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verecek
 27 Ekim 2020 12:45
+Aa- Yazdır
Tüm polislere, kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin hizmetlerin daha etkin bir şekilde yapılması, mağdur ve şüpheli dengesi gözetilerek profesyonelliğin gerektirdiği şekilde etkin suç soruşturmasının yürütülmesi amacıyla yeni bir uygulamaya gidiyor.

Genel Müdürlük, 6284 sayılı kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması amacıyla, 81 il emniyet müdürlüğünde polislere eğitim verecek.

Eğitime, öncelikli olarak polis merkezi amirliklerinde görev yapan personelden başlanacak.

Eğitim kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin tümüne "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" verilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 99 ev karantinaya alındı
27 Ekim 2020 12:45		 'TOGG, mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor'
27 Ekim 2020 12:28
Yargıda yeni uygulamalar hayata geçirilecek
27 Ekim 2020 12:11		 Drone tehdidine karşı İlter kalkanı
27 Ekim 2020 11:10
Defterdarlık uzmanlık yönetmeliğinde hangi maddeler değişti?
27 Ekim 2020 10:53		 Kronik hasta olan güvenlik görevlisinin görevine belediye son verdi
27 Ekim 2020 09:10
İstanbul'da alarm! 160 hastaneye talimat gitti
27 Ekim 2020 08:37		 Bakanlık karar değiştirdi, yasak getirildi. Bungalov yapılamayacak
27 Ekim 2020 08:29
Şehirlerin otopark sorununa 'dijital değnekçi' teknolojisi geliyor
27 Ekim 2020 07:42		 Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı
26 Ekim 2020 23:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:34 - Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek13:28 - Çatıya çıkan çocuk yürekleri ağza getirdi13:23 - PKK'lı teröristlerin Amanoslar'a uzanan 'paramotor oyunu' bozuldu13:18 - Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelilerinden biri 'infazcı' çıktı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
13:09 - Eğitimde 2021 yılı hedefleri belirlendi13:06 - Aşıda amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmek13:04 - FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 22 İKM gözaltında13:01 - Bahçeli: Hele bir çıksınlar sokağa, görürler Hanya'yı Konya'yı12:58 - Terör örgütü PKK'nın izi Amanoslar'dan silindi12:56 - Mevlit Kandili yarın idrak edilecek
12:48 - Tarım arazilerini hobi bahçesi için satanlara hapis cezası geliyor12:45 - Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 99 ev karantinaya alındı12:45 - Tüm polislere, kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verilecek12:31 - Hatay İskenderun'da orman yangını12:28 - 'TOGG, mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor'
12:26 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
Gün ortasında dolardan yeni zirve: 8,16 TL
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne 3
tek çocuk mu iki çocuk mu sorunsalı 1
adamını bulmak 3
mustafa sarıgül'ün parti kurması 2
ıspanak ayıklamayı sevmiyorsanız 4
Avazı çıktığı kadar susmak 2
Zünun 1
içim rahat etmiyor bir türlü 1
sözlüğe canlılık gelmesi 7
çilav 2
SON İLANLAR
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam