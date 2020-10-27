Tüm polislere, kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm emniyet personeline 81 ilde, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verecek
|27 Ekim 2020 12:45
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin hizmetlerin daha etkin bir şekilde yapılması, mağdur ve şüpheli dengesi gözetilerek profesyonelliğin gerektirdiği şekilde etkin suç soruşturmasının yürütülmesi amacıyla yeni bir uygulamaya gidiyor.
Genel Müdürlük, 6284 sayılı kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması amacıyla, 81 il emniyet müdürlüğünde polislere eğitim verecek.
Eğitime, öncelikli olarak polis merkezi amirliklerinde görev yapan personelden başlanacak.
Eğitim kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin tümüne "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi" verilecek.
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