Mevlit Kandili yarın idrak edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla KKTC Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde yapılacak özel yayında dua edecek
|27 Ekim 2020 12:56
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Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, yarın idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde yarın saat 19.30'da yapılacak özel yayında dua edecek.
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
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