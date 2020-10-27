FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 22 İKM gözaltında
|27 Ekim 2020 13:04
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Tekirdağ merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na ilişkin soruşturması kapsamında, operasyonel hatlar üzerinden, ardışık arama yöntemiyle yaklaşık 500 infaz koruma memuru ile irtibat sağlayıp bir araya geldikleri tespit edilmesi üzerine 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tekirdağ merkezli, Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş'ta bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 22 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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