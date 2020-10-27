Eğitimde 2021 yılı hedefleri belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gelecek yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında MEB, gelecek yıl yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Programa göre, Bakanlıkça erken çocukluk eğitimi kapsamında, 3 bin dezavantajlı ailenin çocuklarına, 31 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim takviminin olduğu "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtılacak. Setin uygulaması, okul öncesi öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek.

Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu dezavantajlı yerleşim yerlerindeki 108 okul öncesi eğitim kurumuna donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak. Bu kurumlardaki öğretmenlere ve yerleşim yerlerindeki velilere yönelik eğitimler düzenlenecek. 2021 Temel Eğitim Yapım Programında il, ilçe ve mahalle bazında derslik ihtiyaçları belirlenerek yatırımlar oluşturulacak.

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak. Yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak.

1000 Okul İyileştirme Projesi kapsamında belirlenen okulların kurumsal kapasitelerinin artırılması, öğrencilerin kişisel gelişim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler yoluyla desteklenerek proje kapsamındaki okullarda devamsızlık, sınıf tekrarı, eğitimi terk ve disiplin cezası oranlarının azaltılması sağlanacak.

Öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek Programı uygulanacak.

Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak. Okullarda daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkı sunulması, ulusal ve uluslararası yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapılacak.

- "Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli" tasarlanacak

Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Okul binaları için 7 yeni tip proje hazırlanacak. Okul mimarisi fikir projeleri geliştirilecek. "Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli" tasarlanacak. Tarihi 6 okul binasının örnek koruma çalışmaları yürütülecek. Eğitim yapılarının iç mekan tasarımları hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binasının güçlendirme çalışması yapılacak. Eğitim binalarının büyük bakım-onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları yapılacak. Eğitim binalarında enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Afet riski taşıyan okul binaları için yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek.

100 özel eğitim sınıfı dersliği, 100 destek eğitim odası, 100 uygulama evi, 100 meslek edinme atölyesi yapılacak. BİLSEM'lerdeki atölye alanları çeşitlendirilecek ve mevcut atölyeler standart hale getirilecek.

Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde, öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecek, 100 öğretmen konutu yapılacak.

Hayat boyu öğrenme kapsamında, erken çocukluk eğitimi ve aile eğitimine yönelik kurs programları geliştirme çalışmaları yapılacak. Özel eğitime gereksinim duyan bireylere ve ailelerine yönelik kurs programları çeşitlendirilecek ve güncellenecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yer alan okulların tamamında öz değerlendirme çalışması yapılacak, 500 okulun dış değerlendirmesi tamamlanacak. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak.

Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacak. Türkçe ve matematik derslerinden temel düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen üçüncü sınıf öğrencilerine ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında eğitim verilecek.

- Ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak

Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak. Mesleki Eğitim Merkezi kapsamında eğitim verilen alan ve dalların, haftalık ders çizelgesi güncellenecek.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacak. EBA'nın etkin kullanımının sağlanması amacıyla sisteme eklenen ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacak. EBA üzerinde zengin dijital içerik arşivinin oluşturulması amacıyla alan ve dallarda yer alan derslere ait video içerikleri üretilecek.

- 23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılacak

Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacak. 7 bin 400 okulun ağ altyapı işletme ve bakım-onarım işlemlerinin tamamlanması sağlanacak, 3 bin 500 okulun ağ altyapısı kurulumu tamamlanacak. 2 bin 500 okula GSM üzerinden internet erişimi sağlanacak, 700 okula uyduyla internet hizmeti sağlanması işlemlerine devam edilecek. 23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılarak kurulumu gerçekleştirilecek.

Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecek. 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencilerin üst düzey zihinsel becerileri ve kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili bilgileri Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması kapsamında belirlenecek. Ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla, farklı sınıf düzeylerinde öğrenci başarı izleme araştırmalarıyla toplanan verilerin, öğrencilerin akademik durumunu iyileştirmek için alınacak tedbirlere kaynaklık etmesi sağlanacak.

- Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulması çalışmaları başlatılacak

Japonya'daki kadın üniversiteleri incelenerek, bir rapor hazırlanacak. Kız öğrencilerin Türkiye'de farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecek. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek. Dijital teknolojilerin avantajları kullanılarak etkin mezun izleme sisteminin tüm üniversitelerde oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

"Study in Turkey" markası altında hizmet veren internet sitesi yeniden tasarlanarak etkileşimli bir yapıya kavuşturulacak.

Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmak için kabul ve başvuru kriterleri konusunda çalışma yapılacak.

Yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarının çekim merkezi haline getirilmesi sağlanacak, araştırma altyapıları güçlendirilecek.

Üniversitelerde yabancı dilde eğitim veren yeni programlar açılacak. Uluslararası öğrenciler için ayrılan barınma kapasitesi artırılacak. Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en üst düzeyde yararlanması amacıyla iş birlikleri geliştirilecek.