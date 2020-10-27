2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı
2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı.
|27 Ekim 2020 13:12
|+Aa- Yazdır
27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan karar için aşağıdaki linke tıklayınız.
2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3136)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı
27 Ekim 2020 01:51
|100. Yıl kutlamalarına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
24 Ekim 2020 09:28
|Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Ekim 2020 00:24
|Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar, Resmi Gazetede yayımlandı
02 Ekim 2020 01:12
|MEB, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğini değiştirdi
02 Ekim 2020 01:09
|Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
24 Eylül 2020 04:37
|1, 3 ve 4 nolu CBK'larda değişiklik yapıldı
18 Eylül 2020 09:06
|İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
18 Eylül 2020 06:30
|Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
05 Eylül 2020 00:27
|Memur sendikalarının üye sayıları yayımlandı
04 Eylül 2020 01:48