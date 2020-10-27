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2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı.
 27 Ekim 2020 13:12
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2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan karar için aşağıdaki linke tıklayınız.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3136)

Memurlar.Net
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