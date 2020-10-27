Çatıya çıkan çocuk yürekleri ağza getirdi
|27 Ekim 2020 13:28
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Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan pencereden dışarı çıkan bir çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı. Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuğun çatıda ilerlemesi üzerine o anları görüntüleyen bir vatandaşın, "Ne yapıyor bu dediği duyuluyor. Bir süre çatıda oyalanan çocuk daha sonra içeri girdi.
HİÇ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLER
Öte yandan, İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kiremit döşeyen işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta kazaya davetiye çıkardı. İşçilerin güvenlik halatı, baret gibi hiç bir güvenlik önlemine gerek duymayarak hayatlarını hiçe saymaları, görenleri hayrete düşürdü.
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