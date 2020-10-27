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Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren beklenen sağanaklarla, belirgin oranda düşmeye başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde; İstanbul, İzmir, Aydın'da dört gün sürecek yağışlar hafta sonu yerini kar soğuğuna bırakacak
 27 Ekim 2020 13:34
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Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklakları yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor.

Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.

Çalışkan, yarından itibaren dört gün boyunca Marmara ve Ege Bölgesi'nin yağış alacağını söyleyerek, ''Çarşamba akşamından başlayarak pazara kadar, yaklaşık 4 gün boyunca, yağış var'' açıklamasında bulundu.

SICAKLIKLAR 10 DERECEYE DÜŞÜYOR

Beklenen sıcaklık düşüşün 8 ila 10 derece arasında olacağını da söyleyen Dilek Çalışkan, ''Tam bir kış havası yaşayacağız'' dedi.

''HAFTA SONU KIŞ HAVASI YAŞAYACAĞIZ''

Çalışkan, yağışların etkisi ile azalan hava sıcaklıklarına ilişkin, ''Özellikle hafta sonu hava çok soğuk olacak. Hatta bu soğuklar kar soğuklarına yakın seyredecek. Bunun nedeni de Romanya'ya kar yağması. Bizde de bazı dağlara kar yağma ihtimali var'' dedi.

''KIŞ YAĞMURLARINI ANDIRACAK''

Gün içerisinde aralıklı devam edecek olan yağışlar, tam olarak kış yağmurlarını andıracak. Çalışkan, ''Türkiye bu yağışlarla birlikte cephesel yağışları görmüş olacak. Özellikle İstanbul'da bazı zamanlarda kuvvetini artıracak yağışlar dört gün boyunca devam edecek. Bu yağışlar da haliyle toprağı besleyen yağışlar oluyor'' ifadelerini kullandı.

Yağışlar perşembe günü tüm Batı Karadeniz'i; Antalya, Eskişehir ve Ankara'nın da bazı illerini etkileyecek.

EGE'DE DOLU YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Ege Bölgesi'nde ise özellikle İzmir, Aydın, Muğla hattı boyunca şiddetli yağışlar bekleniyor. Bölgede yağışlarla birlikte dolu, sel ve sağanak gibi hava olayları görülebilir.

YAĞIŞLAR BARAJLARA ETKİ EDECEK Mİ?

Yaz aylarının kurak geçmesinin ardından beklenen sonbahar yağmurlarının olmaması barajların doluluk oranına etki etti.

İstanbul'da azalan baraj doluluk oranı hakkında endişeler sürerken Çalışkan, beklenen dört günlük yağışın barajlara etki edeceğini söyledi.

Çalışkan ''Bu yağışlar, barajların doluluk oranı düşük seyrettiği şu günlerde iyi bir durum. Tabii bu yağışlar barajlara hemen etki etmez ama yine de faydası olacaktır'' diye konuştu.
NTV
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