Zoom toplantılarında yeni dönem

Dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (Covid-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019'da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.

Zoom şimdi ise platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Zoom Android uygulaması için bir özelliğini kullanıma sundu.

Yeni güncelleme sonrası Android kullanıcıları canlı toplantılarını aynı zamanda YouTube üzerinden de canlı yayına ulaştırabilecek.

Başka bir deyişle artık Zoom toplantıları, aynı zamanda farklı bir platformda daha aynı anda gerçekleştirilebilecek.