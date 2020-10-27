Zoom toplantılarında yeni dönem
|27 Ekim 2020 13:48
|+Aa- Yazdır
Dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal olan corona virüs (Covid-19) salgını çalışma alışkanlıklarımızı da radikal bir biçimde değiştirdi.
Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.
O uygulamalardan en dikkat çekici olanı Zoom. 9 yıl önce kurulan ve aralık 2019'da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren uygulama kısa sürede 300 milyon kullanıcı rakamına ulaştı.
Zoom şimdi ise platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Zoom Android uygulaması için bir özelliğini kullanıma sundu.
Yeni güncelleme sonrası Android kullanıcıları canlı toplantılarını aynı zamanda YouTube üzerinden de canlı yayına ulaştırabilecek.
Başka bir deyişle artık Zoom toplantıları, aynı zamanda farklı bir platformda daha aynı anda gerçekleştirilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ODTÜ 'hissetmatik' ekranlar için insan algısını mercek altına aldı
27 Ekim 2020 11:50
|NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı
26 Ekim 2020 20:50
|TOGG'un bataryası, 500+ km menzile sahip olacak
26 Ekim 2020 15:53
|iPhone 12 için TBMM'ye başvuru yapıldı
26 Ekim 2020 13:44
|Android kullanıcılarının beklediği özellik geliyor!
25 Ekim 2020 22:33
|Yerli ve milli 5G şebekesi projesinin kritik bileşeni radyolink başarıyla test edildi
24 Ekim 2020 12:17
|Bakan Varank: Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda
23 Ekim 2020 17:48
|'Cezeri, Diyarbakır'da uçsun' önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek'
23 Ekim 2020 08:22
|Öğrencilerin ateşi yükseldiğinde kimlik kartları uyarı verecek
22 Ekim 2020 11:14
|3 dakika şarj et 2.5 saat video izle
22 Ekim 2020 08:06