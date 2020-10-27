1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Sağlık Bakanı Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
 27 Ekim 2020 13:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.

Durmuş'un cenazesi, bugün Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'inci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli: Hobi bahçesi sorununu en kısa sürede Meclis'te çözeceğiz
27 Ekim 2020 15:25		 Kılıçdaroğlu: Valileri devletin valisi olarak görmek istiyorum
27 Ekim 2020 14:36
Bahçeli: Hele bir çıksınlar sokağa, görürler Hanya'yı Konya'yı
27 Ekim 2020 13:01		 Trabzon paylaşımıyla tepki çeken CHP'li Kılınç, ifade verdi
27 Ekim 2020 12:02
Erdoğan'dan Hollandalı siyasetçi hakkında suç duyurusu
27 Ekim 2020 10:44		 Mustafa Sarıgül, TDH için bugün yola çıkıyor
27 Ekim 2020 09:00
'Bütün kesimler İslam karşıtlığında birleştiler'
27 Ekim 2020 08:38		 Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
27 Ekim 2020 07:53
AK Parti'de 'İstanbul' düğümü! 13 ilçe başkanı aday olmayacak
27 Ekim 2020 07:50		 Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit
27 Ekim 2020 01:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - Pakdemirli: Hobi bahçesi sorununu en kısa sürede Meclis'te çözeceğiz15:19 - Hatay'da bir orman yangını daha...Bugün çıkan dördüncü yangın15:10 - ABD'li gazetecinin İstanbul'da ölümüne takipsizlik15:03 - Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti14:58 - Dünyada sadece Tokat'ta çıkıyor, altından pahalı14:48 - Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu yarın açılıyor... 10 gün ücretsiz
14:39 - Bakanlığın arşivindeki binlerce film bu sitede14:36 - Kılıçdaroğlu: Valileri devletin valisi olarak görmek istiyorum14:32 - 2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı14:26 - Karantinayı ihlal edip belediyeye depozite almaya geldi14:25 - Harita kızarıyor... İşte İstanbul'un en güvenli ilçeleri14:23 - Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 gözaltı
14:14 - Etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi14:06 - İnternetten sipariş verdiği sahte içki öldürdü14:05 - Danıştay'dan sağlık personelinin üst öğrenimine dair önemli karar!14:03 - Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın avukatına tazminat ödeyecek13:55 - Eski Sağlık Bakanı Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi
13:53 - Bakan Kurum: 2022'de bütün belediyeler sıfır atık sistemine geçecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
Tarım arazilerini hobi bahçesi için satanlara hapis cezası geliyor
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaydiri gubbak 2
dahi anlamındaki de ayrı yazılır 1
bi çay çek az pilav çek 1
sözlük bölümünün niteliği için yazarlar arasında toplantı yapmak 2
memurlar net sözlük itiraf köşesi 1
alcatraz'dan kaçış 2
tek çocuk mu iki çocuk mu sorunsalı 4
Valilerimizin koronavirüs uyarısı 2
ertuğrul sağlam 1
şevval şahin 1
SON İLANLAR
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam