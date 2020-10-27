Eski Sağlık Bakanı Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi
|27 Ekim 2020 13:55
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Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene Durmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanlarından Recep Akdağ, çok sayıda yeni ve eski milletvekili katıldı.
Durmuş'un cenazesi, bugün Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde genel cerrahi ihtisasını tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.
57'inci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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