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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın avukatına tazminat ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'e yönelik ifadeleri nedeniyle, Kılıçdaroğlu'na açılan manevi tazminat davasının reddine ilişkin yerel mahkemece verilen kararı kaldırdı
 27 Ekim 2020 14:03
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın avukatına tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'e yönelik ifadeleri nedeniyle 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Ahmet Özel'in kendisi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat talebine ilişkin Bakırköy 8. Hukuk Mahkemesince verilen hükme karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Dairenin dosya üzerinden verdiği kararda, davacı Ahmet Özel'in açtığı davanın dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiğini, daha sonra yaptığı bir konuşmasında ise bu para transferini ispat ettiğini iddia ederek elinde salladığı belgeler ile müvekkilleri hakkında suç isnadında bulunduğunu belirtttiği aktarıldı.

Ahmet Özel'in bu iddialara yönelik avukatlık görevi gereği basın açıklaması yaptığı belirtilen dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını ispat edecek bir belgeyi kamuoyuna sunamadığı, 5 Aralık 2017'de Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması toplantısında ise Ahmet Özel'in kişilik haklarını hiçe saymak suretiye hakaret ettiği, bu nedenle manevi tazminat talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Davaya bakan Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesince, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin hakaret içermediği belirtilerek, davanın reddine hükmedildiği aktarılan kararda, bu karara karşı davacı Ahmet Özel'in avukatlarınca itiraz edildiği bilgisi verildi.

- Davalı, ifade özgürlüğü sınırlarını aştı

Dairenin kararında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmalardaki sözleri ile davacı Ahmet Özel'in kişilik haklarına zarar vererek, ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, davacıya yönelik ifadelerinde kamusal bir yarar bulunmadığı vurgulanan kararda, "Davacının şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkı, davalının ifade özgürlüğünden üstün tutulması ve davacının kişilik haklarının saldırıya uğradığı kabul edilmelidir. İfade özgürlüğüne bu kapsamda getirilen sınırlama, ölçülü ve orantılı olduğu gibi demokratik toplum düzeninin gereklerine de uygundur. Dolayısıyla davalının yaptığı açıklamayla, davacının kişilik haklarının saldırıya uğradığı sonucuna varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, bu kapsamda kişilik hakları saldırıya uğrayan davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle talebin reddine karar verilmiş olmasının usul ve yasaya uygun düşmediği gerekçesiyle, yerel mahkeme kararının kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Bu nedenle davacı Ahmet Özel tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulüne hükmedildiği belirtilen kararda, Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesince kurulan hükmün kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

Kararda, davanın kısmen kabulüne hükmedilerek, 20 bin lira manevi tazminatın 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Ahmet Özel'e verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Karar, 4. Hukuk Dairesi tarafından oy birliği ile Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verildi.
Anadolu Ajansı
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