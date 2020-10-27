1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 gözaltı

Samsun'da, polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Tavuk kümesindeki gizli bölmede silah ve turşu kavanozlarında uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon, kamerayla anbean görüntülendi
 27 Ekim 2020 14:23
+Aa- Yazdır
Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'Silah ticareti, mühimmat tamiri ve imalatı' yapıldığı yönündeki istihbari çalışma üzerine takip başlattı. 3 ay süren takip sonucu 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 43 ekip ve 120 personelle düzenlenen operasyonda, 1'i kadın, 19 şüpheli gözaltına alındı.

KÜMESTE GİZLİ BÖLME BULUNDU

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde detaylı arama yapan ekipler, tavuk kümesinde gizli bir bölmede saklanmış çok sayıda tabanca, torna makinesinin altına saklanmış silahlar ve turşu kavanozlarında uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda değişik çaplarda 22 ruhsatsız tabanca, 116 şarjör, değişik çaplarda bin 550 fişek, 7 tabanca namlusu, 21 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek namlusu ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, düzenlenen operasyonun başarısından dolayı 2'nci Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı, KOM Şube Müdürü Ali Kovancı ve personeli ziyaret edip, tebriklerini iletti.

Operasyon Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kaydedildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı
27 Ekim 2020 14:32		 İnternetten sipariş verdiği sahte içki öldürdü
27 Ekim 2020 14:06
Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı, karayolu kapatıldı
27 Ekim 2020 13:48		 Hatay İskenderun'da orman yangını
27 Ekim 2020 12:31
Motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç kız öldü
27 Ekim 2020 12:24		 Sevda Noyan'ın 'tehdit' suçundan yargılanmasına başlandı
27 Ekim 2020 11:54
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
27 Ekim 2020 11:50		 Nevşehir'de elma ağacından düşen kişi öldü
27 Ekim 2020 11:38
Antalya'daki PTT şubesini soyan sanığın rahat tavırları kamerada
27 Ekim 2020 11:11		 Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
27 Ekim 2020 09:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - Pakdemirli: Hobi bahçesi sorununu en kısa sürede Meclis'te çözeceğiz15:19 - Hatay'da bir orman yangını daha...Bugün çıkan dördüncü yangın15:10 - ABD'li gazetecinin İstanbul'da ölümüne takipsizlik15:03 - Usta oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti14:58 - Dünyada sadece Tokat'ta çıkıyor, altından pahalı14:48 - Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu yarın açılıyor... 10 gün ücretsiz
14:39 - Bakanlığın arşivindeki binlerce film bu sitede14:36 - Kılıçdaroğlu: Valileri devletin valisi olarak görmek istiyorum14:32 - 2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı14:26 - Karantinayı ihlal edip belediyeye depozite almaya geldi14:25 - Harita kızarıyor... İşte İstanbul'un en güvenli ilçeleri14:23 - Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 gözaltı
14:14 - Etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi14:06 - İnternetten sipariş verdiği sahte içki öldürdü14:05 - Danıştay'dan sağlık personelinin üst öğrenimine dair önemli karar!14:03 - Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın avukatına tazminat ödeyecek13:55 - Eski Sağlık Bakanı Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi
13:53 - Bakan Kurum: 2022'de bütün belediyeler sıfır atık sistemine geçecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
Tarım arazilerini hobi bahçesi için satanlara hapis cezası geliyor
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolar 8 lira oldu 2
Zünun 1
sırça köşkte oturan,komşusuna taş atmamalı 1
şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 2
geçinemiyorum diyen esnafa bu çayı iç denmesi 4
hamdi bey 1
sözlük savaşları 2
yarım dolar'ın 4 tl olması 7
24.10.2020 barcelona vs real madrid maçı 2
osman durmuş 3
SON İLANLAR
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam