Karantinayı ihlal edip belediyeye depozite almaya geldi
|27 Ekim 2020 14:26
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Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olması gerekirken, belediyeye su depozitosunu alamaya gelen Iraklı vatandaş belediye girişinde HES kodu uygulamasında yakalandı. Belediye girişinde bekletilen Iraklı filyasyon ekibi tarafından alınarak hastaneye getirildi.
Karabük'te korona virüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinada olan Irak uyruklu bir kişi, virüs tedavisinde kullandığı ilaçlar bitince karantinasının sona erdiği sanarak, evinden çıkıp kapattığı suyun depozitosunu almak için belediyeye gitti. HES kodu olmadığından belediyeye alınmayan, daha sonra kodu alarak geri gelen şahıs Karabük Belediyesi girişinde görevlilerin HES Kodu sorgusunda karantinada olduğu tespit edilince durum 112 ekiplerine ve polise bildirildi. Öğle paydosunu çıkan belediye personelinin meraklı gözlerle baktığı Iraklı vatandaş belediye girişinde yere çömelerek ekiplerin gelmesini bekledi. Koruyucu elbiselerle Karabük belediyesine gelen görevliler tarafından ambulansa alınan şahıs, kapattığı suyun parasını almaya geldiğini, kullandığı ilaçların bittiğini söyleyerek, kendini savundu.
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