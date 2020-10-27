Harita kızarıyor... İşte İstanbul'un en güvenli ilçeleri
|27 Ekim 2020 14:25
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Yaz aylarının ardından corona virüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.
Artışta başı çeken şehir ise İstanbul... Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı.
Açıklamasında kentteki artışın nedenini "tatil dönüşlerine" bağlayan Koca, 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.
Koca'nın açıklamasına göre; 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise yüzde 70-80 aralığında.
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına bakıldığında da kentin büyük bir bölümünün "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renkte.
Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun "görece" az olduğu görülüyor.
Bu ilçeler; Adalar, Çatalca, Beylikdüzü, Beykoz, Tuzla, Şile, Silivri ve Sarıyer olarak sıralanabilir.
Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ise yoğunluğun en fazla olduğu yerler olarak gösterilebilir.
NOT: Yoğunluk haritası, tespit dilmiş corona virüs hastalarının ve temaslı kişilerin adreslerine göre oluşturuluyor ev noktasal veri içermiyor
ADALAR
ZEYTİNBURNU
ÜSKÜDAR
TUZLA
ÜMRANİYE
ŞİŞLİ
ŞİLE
SULTANGAZİ
SARIYER
SİLİVRİ
SANCAKTEPE
PENDİK
MALTEPE
KARTAL
KAĞITHANE
KADIKÖY
GÜNGÖREN
GAZİOSMANPAŞA
Sultanbeyli
FATİH
EYÜPSULTAN
ESENYURT
ESENLER
ÇEKMEKÖY
ÇATALCA
BÜYÜKÇEKMECE
BEYOĞLU
BEYLİKDÜZÜ
BEYKOZ
BEŞİKTAŞ
BAYRAMPAŞA
BAŞAKŞEHİR
BAKIRKÖY
BAHÇELİEVLER
BAĞCILAR
AVCILAR
ATAŞEHİR
ARNAVUTKÖY
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