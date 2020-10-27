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Harita kızarıyor... İşte İstanbul'un en güvenli ilçeleri

Türkiye'deki koronavirüs hasta sayısının yüzde 40'ını barındıran İstanbul'da durum ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına göre birçok ilçe 'yüksek risk' kategorisinde. Bazı ilçeler ise görece daha iyi durumda
 27 Ekim 2020 14:25
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Harita kızarıyor... İşte İstanbul'un en güvenli ilçeleri

Yaz aylarının ardından corona virüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.

Artışta başı çeken şehir ise İstanbul... Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamasında kentteki artışın nedenini "tatil dönüşlerine" bağlayan Koca, 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

Koca'nın açıklamasına göre; 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60-70 arasında, 7 ilçede ise yüzde 70-80 aralığında.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına bakıldığında da kentin büyük bir bölümünün "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renkte.

Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun "görece" az olduğu görülüyor.

Bu ilçeler; Adalar, Çatalca, Beylikdüzü, Beykoz, Tuzla, Şile, Silivri ve Sarıyer olarak sıralanabilir.

Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ise yoğunluğun en fazla olduğu yerler olarak gösterilebilir.

NOT: Yoğunluk haritası, tespit dilmiş corona virüs hastalarının ve temaslı kişilerin adreslerine göre oluşturuluyor ev noktasal veri içermiyor

ADALAR

ZEYTİNBURNU

ÜSKÜDAR

TUZLA

ÜMRANİYE

ŞİŞLİ

ŞİLE

SULTANGAZİ

SARIYER

SİLİVRİ

SANCAKTEPE

PENDİK

MALTEPE

KARTAL

KAĞITHANE

KADIKÖY

GÜNGÖREN

GAZİOSMANPAŞA

Sultanbeyli

FATİH

EYÜPSULTAN

ESENYURT

ESENLER

ÇEKMEKÖY

ÇATALCA

BÜYÜKÇEKMECE

BEYOĞLU

BEYLİKDÜZÜ

BEYKOZ

BEŞİKTAŞ

BAYRAMPAŞA

BAŞAKŞEHİR

BAKIRKÖY

BAHÇELİEVLER

BAĞCILAR

AVCILAR

ATAŞEHİR

ARNAVUTKÖY
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